Allemagne: la défense prend l’eau, Joachim Löw ne change pas de cap

Privée de Mats Hummels et Jérôme Boateng, bannis par Joachim Löw, la défense de l’équipe d’Allemagne est devenue une passoire. Mais le sélectionneur martèle qu’il ne rappellera pas les anciens d’ici l’Euro l’été prochain, malgré l’avalanche de critiques.

« Pour l’instant, je ne vois aucune raison de les convoquer », a-t-il répété mardi, en réponse à une question qui incluait aussi le cas de l’attaquant Thomas Müller, redevenu une star au Bayern Munich, et lui aussi exclu de l’équipe nationale.

Mercredi, pour le match amical contre la République tchèque, le coach de 60 ans, en fonction depuis 2006, alignera pourtant de nouveau une équipe B, orpheline d’une dizaine des cadres habituels.

Ceux qui ne sont pas touchés par le Covid (Havertz, Can, Süle), ou blessés (Kimmich, Kehrer, Draxler, Klostermann) sont laissés au repos jusqu’aux deux matches de Ligue des nations samedi et mardi prochain contre l’Ukraine et l’Espagne.