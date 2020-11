Oscars: le film «Filles de joie» représentera la Belgique dans la catégorie film internationaux

Le film « Filles de joie », de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich représentera la Belgique aux Oscars dans la catégorie films internationaux.

« Filles de joie », réalisé par Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, représentera la Belgique aux Oscars, annonce mardi Wallonie Bruxelles Images dans un communiqué. Le long-métrage pourra de cette manière prétendre à l’Oscar du meilleur film international, à condition qu’il soit retenu par la suite parmi les films nommés qui seront annoncés le 15 mars.

Heureux élu de quatre films

« Filles de joie », film autour de la prostitution emmené par Sara Forestier, Noémie Lvovsky et Annabelle Lengronne, a été sélectionné par un jury national composé à parts égales de membres issus de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il s’est distingué parmi quatre films retenus au dernier tour du processus de sélection (deux films flamands et deux films francophones).