Carte blanche: «Les banques publiques de développement doivent mettre leur argent là où se trouve notre avenir»

Respecter des normes drastiques

Leurs opérations directes et indirectes devraient promouvoir le renforcement de la résilience et le développement de services publics essentiels et de qualité, soutenir les efforts de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, et adhérer au principe « do-no-harm » (ne faites pas de mal) afin que leur financement ne compromette pas les objectifs climatiques et environnementaux, n’augmente pas le fardeau de la dette et ne creuse pas les inégalités. Afin de garantir la redevabilité, les plus hautes normes de transparence, lignes directrices en matière de rapports et méthodes d’évaluation des risques et des impacts doivent être appliquées par toutes les banques de développement publiques et tous leurs intermédiaires.

Lire aussi Le Nobel de la paix au Programme Alimentaire Mondial pour briser le cercle vicieux qui lie faim et guerre

Le contexte actuel est désastreux et souligne une fois de plus l’urgence de repenser le financement du développement. Il faut prendre une longueur d’avance ; il ne s’agit pas seulement de savoir comment l’argent public est dépensé, mais aussi de s’attaquer aux effets largement négatifs que les partenariats public-privé ont sur les communautés. Ces efforts doivent être soutenus par les pays qui fournissent le mandat, les politiques, les mesures et les ressources nécessaires aux institutions financières publiques.

Pour un mandat d’intérêt public clair

Les banques publiques de développement réunies lors du Sommet devraient agir immédiatement pour transformer leurs modèles de financement, en adoptant les engagements énoncés dans notre lettre commune. Leur mandat d’intérêt public doit être clair, leur gouvernance transparente et responsable. La société civile continuera à jouer son rôle de chien de garde pour s’assurer que la réponse à la crise économique mondiale actuelle entraîne une transformation économique, sociale et écologique. Si ce n’est pas maintenant, quand ?

*Cosignataires :

11.11.11, Belgium 350 América Latina, Brazil 350.org, Global 350.org Asia, Asia 50by40, United States A Well-Fed World, USA Abibinsroma Foundation, Ghana ABIMA, Burkina Faso Abong – Associação Brasileira de ONGs, Brasil Accountability Counsel, United States ACT Alliance EU, Europe ACTED, France Action contre la Faim, France ACTION Global Health Advocacy Partnership, USA ActionAid Denmark, Danmark ActionAid International, Global Advocacy Network Against Irregular Migration, Sierra Leone African Law Foundation (AFRILAW), Nigeria AG Globale Verantwortung (Global Responsibility), Austria Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, France Aide et Action, France Aitec, France Al Nahda Wal Adala assosiation, Lebanon Albania Community Assist, Albania Alliance for Empowering rural Communities, Ghana Alliance Sud, Switzerland alofa tuvalu, France Alyansa Tigil Mina (ATM), Philippines Angels in the Field, India Animal Legal Defense Fund, United States Antenna France, France Arab Watch Regional Coalition, Mena Around the World, México y Colombia Asia Development Alliance, India Asian Peoples’ Movement on Debt and Development, Asia Asmae – Association Sœur Emmanuelle, France Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia Asociacion Ciudadana por los Derechos Humanos, Argentina Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Latin America Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre, Bolivia Associação Alternativa Terrazul, Brazil Associação de Favelas de São José dos Campos, Brazil Association d’Aide à l’Education de l’Enfant Handicapé (AAEEH), France Association des Marocains en France, France Association EAST, France Association Green Alternative, Georgia Association la Voute Nubienne, France Association Morija, France Association of Development Agencies in Bangladesh (ADAB), Bangladesh Association pour le Développement de Timbi Touni en France, France Association Triangle Génération Humanitaire, France ATD Quart Monde, France Attac Austria, Austria Attac France, France AU-ECOSOCC Kenya National Chapter, Kenya Badhon Manob Unnayan Sangstha, Bangladesh Bagmati Unesco Club, Nepal Bank Information Center, USA BankTrack, Netherlands Both ENDS, Netherlands Bretton Woods Project, UK CARE International, France CARI Centre d’Actions et de Réalisations Internationales, France cartONG, France CCFD-Terre Solidaire, France Center for Biological Diversity, United States Center for Development Programs in the Cordillera, Philippines Center for Earth Ethics, USA Center for International Environmental Law (CIEL), International Centre for 21st Century Issues, Nigeria Centre for Environmental Justice, Sri Lanka CFSI, France Change Initiative, Bangladesh Christian Aid, Global CIMA ONG Ambiental, Argentina Civil Society Coalition on Sustainable Development, Nigeria CLDA, Ivory Coast CLEAN (Coastal Livelihood and Environmental Action Network), Bangladesh Climate Action Network Canada, Canada Climate Action Network Europe, Europe Climate Action Network International, Global CliMates, France Climáximo, Portugal CNAJEP, France CNCD-11.11.11, Belgium Coalición Regional por la Transparencia y Participación, Peru, Bolivia, Brasil y Colombia » Coalition Eau, France Coalition Education, France Collectif des Associations Ghanéennes en France, France Collectif des Leaders pour le Développement durable de l’Afrique, Ivory Coast Colores del Rincón A.C., México Community And Family Aid Foundation-Ghana, Ghana Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ), Nepal Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement, RD Congo Conservation International, Belgium Coordination des Associations Guinéennes de France, France Coordination Humanitaire et Développement, France Coordination SUD, France Corporación El Canelo de Nos, Chile Council for NGOs in Malawi – CONGOMA, Malawi Counter Balance, Belgium CRID, France Croatian Platform for International Citizen Solidarity, Croatia Crude Accountability, USA CSSSE, France Dalit NDO Federation (DNF), Nepal Debt Free Project, Greece, Cyprus Debt Justice Norway, Norway Defi developper former informer, France DemNet Hungary, Hungary Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú Développement international Desjardins (DID), Canada DEZNA A.C., Mexico ÉCHALE, Mexico Echale Mejoramiento SA de CV Sociedad Financiera Comunitaria, Mexico 9 Eco Maxei Querétaro AC, México eco-union, Spain / Europe / Mediterranean Ecological Manifesto – ManEco, Bulgaria EcoLur Informational NGO, Armenia EKOenergy ecolabel, Global Ekumenická akademie (Ecumenical Academy), Czech Republic Electriciens sans frontieres, France Engagé.e.s et Déterminé.e.s (E&D), France Entrepreneurs du Monde, France Environment Governance Institute, Uganda Environmental Rights Action / Friends of the Earth Nigeria, Nigeria Equidad de Género : Ciudadanía, Trabajo y Familia, Mexico Equipop, France Equitable Cambodia, Cambodia Estonian Roundtable for Development Cooperation, Estonia Eurodad, Europe Extinction Rebellion NL, The Netherlands Fair Finance International, The Netherlands Federation Artisans du Monde, France Federation Christian Ogranisations International Volunteering Service (FOCSIV), Italy Fédération des ONG au Togo (FONGTO), Togo Feedback, UK Feminist League, Kazakhstan Femmes et Contribution au Développement – FECODEV, France Fern, Belgium FIAN Sri Lanka, Sri Lanka Focus Association for Sustainable Development, Slovenia Fondation Danielle Mitterrand, France Fondo Oaxaqueño Para la Conservación De La Naturaleza A.C., Mexico Food and Life Sécurity France, France Forest Peoples Programme, UK and Netherlands Foro del Buen Ayre, Argentina Forum des ONG pour le Développement Durable, République de Guinée Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social – FMCJS, Brazil Forus, Global Fossielvrij NL, The Netherlands Foundation for the Conservation of the Earth, FOCONE, Nigeria FracTracker Alliance, USA Free Trade Union Development Center, Sri Lanka Freedom from Debt Coalition, Philippines Friends of the Disabled Association, Lebanon Friends of the Earth Japan, Japan Friends of the Earth Scotland, UK Friends of the Earth United States, USA Fund Our Future, South Africa Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina Fundación CAUCE, Cultura Ambiental – Causa Ecologista, Argentina Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), Argentina Futur Au Présent, France Geres, France Germanwatch, Germany Gestos (soropositividade, comunicação, gênero), Brazil Global Ageing Network, USA Global Forum for Media Development (GFMD), Belgium Global Health Advocates, France Global Justice Now, UK Global Witness, UK Grdr, France Green Advocates International, Liberia GreenFaith, Global GRET, France Groupe Initiaitves, France Groupe Urgence Réhabilitation Développement, France Growthwatch, India Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Latin America and the Caribbean Haiti Survie, Haiti HAMAP-Humanitaire, France Heinrich Böll Stifung Helping Children, Sri Lanka Human Rights International Corner ETS, Italy Human Rights Movement Humanity & Inclusion – Handicap International, France IFAID Aquitaine, France Immigration Développement Démocratie, France INFID, Indonesia Ingénieurs sans Frontières – Agrista, France Iniciativa para las Inversiones Sustentables China America Latina, Latin America initiative développement, France Innovea Development Foundation, Africa/Global Innovea Hubs, Nigeria/Africa Institute for Climate and Sustainable Cities, Philippines/Southeast Asia Institute for Social Economic Studies – INESC, Brazil International Accountability Project, Global International Federation of Business and Professional Women, International International Network for Sustainable Energy – Europe, Europe International Network for the Prevention of Elder Abuse, Global International Rivers, United States / Global International Youth Alliance, Bulgaria JAGO NARI, Bangladesh Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES), Japan Jubilee Debt Campaign, UK Justiça nos Trilhos, Brazil Kenya AIDS NGOs Consortium (KANCO), Kenya L’Appel, France La Chaine de l’Espoir, France Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP), Nepal Le Planning Familial, France Lebanese Coalition for Organizations of Disabled People (LCDP), Lebanon Les Amis de la Terre – Togo, Togo Les Amis de la Terre France, France Ligue des droits de l’Homme (LDH), France Maison des Peuples et de la Paix, France Médecins du Monde France, France Mekong Watch, Japan Microfinance Solidaire SAS, France Milieudefensie, Netherlands Mosan Day Care Center, South Lebanon MY World México, Mexico. National Ecological Centre of Ukraine, Ukraine National Indigenous Women’s Federation, Nepal National Union on Intellectual Disability, Beirut Nature Trust Malta, Malta NGO Federation of Nepal (NFN), Nepal NGO Peace One Day Mali, Mali Notre Affaire à Tous, France Observatoire d’études et d’appui à la responsabilité sociale et environnementale, République démocratique du Congo Oeuvre Malienne pour le Développement des Zones Arides (OMADEZA), Mali Oikos – Cooperação e Desenvolvimento, Portugal Oil Change International, International Olive Community Development Initiatives, Nigeria ONE, France Open Briefing, UK Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora (OFAD), France Oxfam, Global Oyu tolgoi watch, Mongolia Partage, France Parvis, France PBI France, France Peace One Day Mali, Mali Peoples Federation for National Peace and Development (PEFENAP), Malawi Philippine Movement for Climate Justice, Philippines Philippine Rural Reconstruction Movement, Philippines Plan International France, France Planète Urgence, France Plataforma Internacional contra la Impunidad, International Plateforme Française Dette & Développement (PFDD), France Povod Institute, Slovenia Power Shif Africa, Africa Première Urgence Internationale, France Protection International, International Rainforest Action Network, USA RECIDEV, France Recourse, Netherlands RESAMA – South American Network for Environmental Migrations, Latin America Réseau Action Climat France, France Réseau Camerounais des Organisations des Droits de l’Homme (RECODH), Cameroon Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France, France Results Canada, Canada Rivers without Boundaries, Russia Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia Salesian Mission, USA Secours Islamique France, France Secrétairat international de l’Eau-Solidarité Eau Europe (SIE/SEE), France-Canada Seeding Sovereignty, USA SESOBEL, Lebanon Sherpa, France Shif Action for Pension Wealth and Planet Health, Canada Sidaction, France Sinergia Animal, Brazil SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires, France Solidarité Laïque, France Soroptimist International, Global SOS Children’s Villages International, Austria SOS Villages d’Enfants France, France Sri Lanka Nature Group, Sri Lanka Stand.Earth, International Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry, Finland SustainableEnergy (VedvarendeEnergi), Denmark Swedwatch, Sweden Sylhet Jubo Academy (SJA), Bangladesh Terre & Humanisme, France Terre des Hommes France, France The Climate Reality Project Canada, Canada The Community Association for Promotion and Protection of Human Rights (ACPDH), Burundi The Oakland Institute, USA The Peace Is Possible, México The Sunrise Project, Australia Tijuana Trasciende A.C, México Transnational Institute, The Netherlands Tripla Difesa Onlus, Italy Tripla Difesa Onlus Bangladesh, Bangladesh Tripla Difesa Onlus Global No Violence, Italy Tripla Difesa Onlus India, India Tripla Difesa Onlus Italy, Italy Uganda Debt Network, Uganda UrbaMonde, France Urgewald, Germany VedvarendeEnergi, Denmark Venezolanos en Barranquilla, Colombia Vietnam Committee on Human Rights (VCHR), Vietnam Vumilia Africa Performances, France – Rwanda Wada Na Todo Abhiyan, India WaterAid, UK, Global Wecf France, France Widows for Peace through Democracy (WPD), UK Witness Radio – Uganda, Uganda – East Africa Women Development Program, Bangladesh Women’s Environment and Development Organization (WEDO), Global Women’s Rehabilitation Centre (WOREC), Nepal World Accord – International Development Agency, Canada World Association for Christian Communication (WACC), United Kingdom World Wildlife Fund, USA WWF France, France Youth FfD Constituency, Global Youth in Action on Earth, México ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System, Portugal Zimbabwe Council of Churches, Zimbabwe