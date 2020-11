La chronique de Carta Academica: «Retour vers le futur», en didactique du néerlandais

Il est des sujets qui déchaînent les passions. La réforme de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles (ci-après : FW-B), mieux connue sous le nom de Pacte pour un enseignement d’excellence (ci-après : Pacte), est de ceux-là. Si tout le monde ou presque s’accorde sur la nécessité de réformer notre École, le projet qu’incarne le Pacte est plutôt décrié. Cette contribution apporte un éclairage qui ne se veut pas péremptoire sur une question qui est de toutes les manières loin d’être résolue tant que les référentiels et les programmes ne sont pas approuvés : le Pacte va-t-il améliorer l’enseignement des langues en général, et du néerlandais en particulier ?

Au-delà des chiffres

Les élèves francophones n’aiment vraiment pas le néerlandais. Si l’on en croit les médias de part et d’autre de la frontière linguistique, c’est un euphémisme. Fake news ? Il est indéniable que les élèves francophones se tournent de plus en plus vers l’anglais plutôt que le néerlandais, une tendance qui s’accentue depuis une dizaine d’années. Environ 50 % des élèves des deux premières années du secondaire avaient le néerlandais comme deuxième langue en 2010 contre 35 % aujourd’hui. En revanche, on parle moins du phénomène inverse, constaté dans l’enseignement immersif où le néerlandais est très nettement plébiscité. L’apprentissage par submersion, qui concerne un nombre limité mais croissant d’élèves francophones préférant l’enseignement flamand dans les régions limitrophes à la Flandre, est également passé sous silence. L’enseignement immersif et les transfuges francophones vers l’enseignement flamand ne compensent pas, loin s’en faut, le recul du néerlandais partout ailleurs. Toutefois, s’il y a bien une chute de popularité du néerlandais, celle-ci n’est pas aussi généralisée que pourrait le laisser croire des titres comme « Les francophones ne veulent plus apprendre le néerlandais, ils trouvent que ce n’est pas une belle langue » (vrt.be, 13/06/18).

Quand on envisage le « désamour » des francophones pour le néerlandais au-delà des chiffres, une autre interprétation s’offre à nous. En effet, l’immersion linguistique n’est pas un choix sociologiquement anodin, pas plus que l’on ne met son enfant par hasard dans l’enseignement de l’autre communauté, notoirement plus performant aux épreuves externes internationales comme Pisa (1). On pourrait percevoir dans ces stratégies scolaires une forme de pragmatisme. Sans nier l’impact que peuvent avoir les tensions communautaires sur la perception du néerlandais, il parait en effet peu probable que ce soit la langue en tant que telle qui pose un problème, mais bien l’incapacité du cours de néerlandais à outiller les francophones pour le marché de l’emploi. Il n’est pas question ici de prétendre qu’il soit envisageable, voire même souhaitable (2), de généraliser l’immersion ou la submersion. Toutefois, compte tenu du temps que nous passons sur les bancs de l’école, il est plausible que l’enseignement du néerlandais soit au moins en partie responsable de l’image qu’en ont les francophones (3). Plus spécifiquement, la fixation francophone sur le bilinguisme « parfait », alimentée en son temps par la Ministre Onkelinx, semble avoir contribué à générer des attentes déraisonnables pour notre enseignement. La question qui se pose ici n’est pas tellement d’interroger le programme, mais bien les valeurs véhiculées par les enseignements au sens large. (4)