Pour le ministre de la Justice, le but est de s‘attaquer aux récidivistes.

Le gouvernement fédéral mettra en place le permis de conduire à points dans le courant de la législature, a annoncé mardi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) à la Chambre.

Ce point figure dans la note d’orientation politique que le ministre a détaillée devant la commission Justice. « Nous veillerons à une application plus stricte des règles, la probabilité de surprendre les contrevenants s’accroîtra et nous mettrons en œuvre des technologies nouvelles », a assuré le ministre. « Nous travaillerons à une approche structurelle de la récidive persistante, également pour les infractions qui sont habituellement traitées via la perception immédiate. La loi sur les permis de conduire à points en constitue la base », a-t-il annoncé.

Pour Vincent Van Quickenborne, il ne s’agit pas de sanctionner plus lourdement les petites infractions, mais bien de s’attaquer aux récidivistes.