Nicolas Pareja, l’ancien défenseur d’Anderlecht, met un terme à sa carrière

Nicolas Pareja, l’ancien défenseur d’Anderlecht, a décidé de mettre un terme à sa carrière. L’Argentin l’a annoncé sur son compte Instagram, lui qui connu ces derniers temps de sérieux problèmes physiques. « Je dois écrire un message que personne ne veut vraiment écrire. Cela fait longtemps que je lutte en silence contre une blessure au genou pour pouvoir rejouer au football. Malheureusement, on m’a dit que je devais à nouveau passer sur le billard. Par conséquent, et en ces temps compliqués avec la crise sanitaire, j’ai donc décidé d’arrêter de jouer au football », a indiqué l’ancien joueur des Mauves, qui a évolué entre 2006 et 2008 dans la capitale.

Il a également évolué pour l’Espanyol Barcelone, le Spartak Moscou et Séville, avec qui il a remporté à trois reprises l’Europa League. Avec la sélection argentine, il a disputé deux matches, mais il a aussi et surtout décroché la médaille d’or lors des Jeux olympiques de 2008.