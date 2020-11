Mort d’Elisa Pilarski: «Curtis est innocent», selon le compagnon de la jeune femme

Curtis est innocent. Il n’aurait jamais tué Elisa » : le compagnon d’Elisa Pilarski a pris mardi la défense de son chien, pourtant désigné par des tests ADN comme étant responsable de la mort de la jeune femme enceinte en 2019.

Lors d’une conférence de presse d’une heure et demie, Christophe Ullul et son avocat Me Alexandre Novion ont défendu le chien Curtis « au nom de la vérité », critiquant les rapports d’expertises le déisignant comme coupable de la mort d’Elisa Pilarski dans une forêt de l’Aisne à proximité d’une chasse à courre.