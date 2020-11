Le président de Rennes ravi de pouvoir compter sur Jérémy Doku: «Roberto Martinez nous a félicités pour ce transfert»

Le transfert de Jérémy Doku d’Anderlecht à Rennes, lors du dernier mercato estival, a fait couler beaucoup d’encre. Plusieurs semaines après son arrivée en Bretagne, Nicolas Holveck, le président du club français, fait le point sur la situation du jeune joueur belge.

Le Diable rouge a pu disputer sept rencontres avec ses nouvelles couleur et a pu découvrir la Ligue des champions. « Jérémy est chez nous depuis un mois et, croyez-moi, nous sommes très heureux qu’il ait opté pour notre club », pointe Holveck dans Het Laatste Nieuws, le quotidien néerlandophone. « Il répond à toutes nos attentes et a énormément de talent. Ce garçon n’a que 18 ans, on ne peut pas attendre de lui qu’il apporte la solution à tous nos problèmes. Nous avons d’ailleurs reçu un SMS de Roberto Martinez qui nous a félicités pour ce transfert. »