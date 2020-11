À la Chambre, l’exposé sur la numérisation de la justice perturbé par des problèmes de wifi

C’est avec un certain sens de l’autodérision que le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a entamé ce mardi, en commission justice, la présentation de sa note de politique générale. La majeure partie des membres de la commission y participaient en vidéoconférence, et il a fallu un bon quart d’heure pour que la transmission soit plus ou moins opérationnelle. Tantôt on voyait le ministre en tout petit sur l’écran, tantôt en plus grand ; le son passait (« vous m’entendez ? ») ou pas. « Apparemment, le wifi a sauté… Et on va parler de la justice numérique ! », a d’abord déploré, en voix off puisqu’on ne voyait plus son image, le ministre. « De toute évidence, on n’y arrivera jamais ! Coupez la caméra pour faire une économie de bande passante… C’est vraiment votre réseau qui est en-dessous de tout ! ».