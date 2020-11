Près de 48 milliards pour Alibaba pendant la 1ère demi-heure de la Fête des célibataires

L'entreprise, qui met toujours en évidence le chiffre 1 dans sa communication pour ce 'Singles Day', rapporte que 11 minutes après le début des emplettes, un anti-moustique était le tout premier article à être livré chez un client.

La Fête des célibataires a cependant commencé plus tôt cette année, avec une période de vente supplémentaire entre le 1er et le 3 novembre afin de soulager la logistique. Les attentes sont en effet très élevées cette année, en partie à cause de l'épidémie de coronavirus et de la popularité croissante des achats en ligne. L'entreprise semble toutefois être à la hauteur de ces attentes. Durant la première heure de cette première période d'offre, plus de 1,5 milliard de dollars de produits de beauté avaient par exemple déjà été vendus.