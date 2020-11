La Banque nationale envoie un commissaire spécial chez Integrale

On s’attendait à la mise sous tutelle de l’assureur liégeois Integrale. C’est fait ! Selon nos informations, c’est Kenneth Vermeire qui devrait débarquer au sein de la filiale de Nethys pour accompagner le processus de vente ou, s’il n’aboutit pas, de liquidation. Le détail de sa mission n’est pas encore connu, mais il nous revient qu’il aurait principalement un rôle de veto plutôt que de substitution pure et simple au management.

Integrale est depuis plusieurs mois déjà à la recherche d’un repreneur afin de pouvoir répondre aux strictes normes de solvabilité européennes et aux exigences de la Banque nationale. Deux candidats, Athora et Monument RE avaient remis des offres durant l’été mais à l’époque, elles ont été jugées insuffisantes. Si bien que fin septembre, une liquidation de la société n’était plus à exclure. Tout n’est pas perdu pour autant puisque ces dernières semaines, les investisseurs Lynx Capital (Seraing) et RiverRock (Londres) ont, à leur tour, fait montre de leur intérêt.