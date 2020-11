A huis clos, les enchères live continuent

Si les salles de vente ne sont plus accessibles au public, les enchères continuent, par écrit, par téléphone et surtout sur internet.

Au mois de mars, il a fallu un certain temps pour réagir à la fermeture générale due au confinement. Mais très vite, les salles de vente qui n’avaient pas encore cédé aux sirènes de la technologie se sont adaptées et on a vu un peu partout des ventes à huis clos « live » sur internet.

Cette fois, bien sûr, tout le monde était prêt et malgré quelques reports, bon nombre de ventes ont bel et bien lieu. Avec le public habituel s’adaptant aux nouvelles modalités mais aussi un nouveau public qui hésitait à participer à une vente en chair et en os mais qui découvre cet univers par écran interposé.