Andrea Dovizioso, triple vice-champion du monde de MotoGP, prend une année sabbatique

Andrea Dovizioso, vice-champion du monde de MotoGP lors des trois dernières saisons, prendra une année sabbatique en 2021. L’Italien l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Dovizioso roule pour Ducati depuis 2013. En août, il a annoncé qu’il va quitter l’équipe au terme de la saison. L’Italien a expliqué avoir reçu différentes offres pour devenir pilote d’essais, notamment chez Honda et Yamaha, mais qu’il les a refusées.

Dovizioso préfère pour l’instant rester libre et reviendra dans la catégorie reine s’il trouve le projet adéquat. « Ma passion pour les courses est immense et j’ai toujours l’ambition de courir et lutter pour la victoire », a écrit Dovizioso. « Je reviendrai donc en MotoGP quand je trouverai un projet guidé par la même passion et l’ambition et au sein d’une organisation qui partage mes objectifs, mes valeurs et ma méthode de travail. »