Le plateau de l’Euro de football complété ce jeudi à l’issue des barrages

Le plateau de l’Euro 2020 sera enfin complet ce jeudi soir à l’issue des barrages offrant les quatre derniers tickets encore en jeu. Géorgie-Macédoine du Nord est programmé à 18h00, Hongrie-Islande, Irlande du Nord-Slovaquie et Serbie-Ecosse à 20h45.

Vingt équipes ont déjà leur ticket pour l’Euro, reporté à l’été 2021. Les quatre derniers qualifiés seront connus à l’issue de ces barrages, basés sur les résultats obtenus en Ligue des Nations. Raison pour laquelle les barragistes ont été divisés en quatre voies, une par division. Comme les demi-finales, jouées en octobre, les finales se disputeront en match unique.

L’Euro 2020 se tiendra dans douze pays. Deux d’entre eux sont impliqués dans ces barrages : l’Ecosse et la Hongrie. L’Irlande et la Roumanie ont elles été éliminées en demi-finales, respectivement par la Slovaquie et l’Islande.