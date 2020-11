Quelles sont les maladies de la prostate les plus fréquentes?

Tous les hommes savent qu’ils en sont dotés, peuvent plus ou moins la situer et savent qu’elle peut un jour leur causer des problèmes de santé. Mais c’est, souvent, à peu près tout ce que la gent masculine connaît de la prostate. De la taille d’une châtaigne, cette glande de l’appareil génital masculin entoure la portion proximale de l’urètre, petit canal chargé d’amener l’urine de la vessie à la verge. Cet organe se situe donc entre le rectum et la base de la vessie, et occupe un rôle important dans la fécondation. « Cette glande, avec les vésicules séminales, contribue à la production du sperme qui contient les éléments nécessaires à la survie et à la fonction des spermatozoïdes. Elle joue donc un rôle essentiel dans l’appareil reproducteur masculin », explique le Dr Bertrand Tombal, chef du service d’urologie aux Cliniques universitaire Saint-Luc.