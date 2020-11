La Belgique décidera mercredi prochain si elle achète le vaccin Pfizer/BioNTech

La Commission européenne a approuvé ce mercredi un nouveau contrat d’approvisionnement en vaccins contre le Covid. L’exécutif européen s’est engagé à acheter jusqu’à 300 millions de doses au duo Pfizer (États-Unis) – BioNTech (Allemagne). Le vaccin développé par ces deux firmes suscite énormément d’espoirs depuis l’annonce lundi de résultats partiels de phase 3 indiquant un taux d’efficacité très élevé de 90 %. « C’est le vaccin le plus prometteur jusqu’à présent », a indiqué la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides. Pfizer et BioNTech ont annoncé qu’ils prévoyaient les premières livraisons de leur vaccin « fin 2020, sous réserve du succès clinique et de l’obtention des autorisations des régulateurs ».