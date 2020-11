NewB opte pour la tarification libre

Il y avait eu dans le « monde d’avant » cette course contre la montre – un mois au compteur – pour lever le capital nécessaire à la création d’une banque belge, éthique et durable. Clôturée en beauté en novembre dernier sur 36 millions d’euros récoltés auprès, majoritairement, de citoyens. Depuis, on attendait le démarrage effectif de NewB. « Monde d’après » oblige, le lancement du projet, initialement prévu pour juin, puis septembre, a été décalé. « Comme pour toutes les entreprises, la crise sanitaire ne nous a pas facilité les choses mais ça y est nos premiers comptes sont ouverts depuis mardi », explique Bernard Bayot, président du conseil d’administration.