Jane Birkin au «Soir»: «Quand j’ai perdu Kate, j’étais bonne à rien du tout»

entretien

Jane, douze ans après Enfants d’hiver, publie un nouvel album de chansons originales cosignées à trois, avec Étienne Daho et son éternel complice des Valentins, Jean-Louis Pierot. Le titre, Oh ! Pardon, tu dormais…, est celui de la pièce et du film écrits par Jane dans les années 90. Mais, c’est surtout l’occasion ici pour la chanteuse d’évoquer dans plusieurs chansons la mort en décembre 2013 de sa fille Kate Barry et d’aborder les thèmes du manque et de la perte.

Pourquoi être allée rechercher ce « Oh ! Pardon, tu dormais… » de 1992, pour parler du drame que vous avez vécu en 2013 ?