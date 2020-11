En mode local – Comment vous ravitailler en denrées produites à proximité

Se fournir en fruits, légumes, viande et autres aliments en circuits courts devient de plus en plus aisé car l’offre ne cesse de s’élargir. D’autant plus en cette période de crise sanitaire.

La Ferme de Reumont dispose, comme de plus en plus d’exploitations familiales, d’un magasin où est vendue la production locale, complétée par celles d’agriculteurs voisins. - Roger Milutin

Garantie d’une qualité supérieure, d’un prix juste aux producteurs et de pratiques plus respectueuses de l’environnement… Vous voilà convaincu(e) par les vertus de l’alimentation locale, surtout en cette période de crise sanitaire. Ce qui n’est pas donné à tout le monde… « Vouloir consommer local et avoir ainsi un impact positif au travers de sa consommation alimentaire, cela demande un effort intellectuel. Il faut s’intéresser à la façon dont sont produits et distribués les aliments, ce qui requiert de l’éducation et de la sensibilité à ces questions », prévient Stéphane Winandy, coordinateur de Diversiferme, structure d’accompagnement, subventionnée par la Wallonie, des producteurs qui souhaitent se convertir aux circuits courts.