Standard: la fédération marocaine a obligé Selim Amallah à voyager

« Il me fallait des joueurs à 100 % sur le plan physique », avait expliqué Philippe Montanier à l’issue des débats. Dans la foulée, Amallah n’avait pas été autorisé à rejoindre l’équipe nationale du Maroc, en stage au Complexe Mohammed VI de Maâmoura en vue de la double confrontation face à la Centrafrique, les 13 et 17 novembre 2020, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Mais la situation a changé au cours de ces dernières heures, la fédération marocaine de football exigeant du club liégeois qu’il libère son joueur afin qu’il soit examiné sur place. Aussi le médecin des Rouches, Bertrand Vanden Bulck, a-t-il pris directement contact avec le responsable médical de l’équipe nationale du Maroc, pou tenter d’éviter, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, que Selim Amallah ne fasse un aller-retour inutile.