Belgian Cats: Philip Mestdagh a dévoilé la sélection des douze pour le Portugal

Philip Mestdagh a annoncé mercredi sa sélection de douze joueuses pour les matchs de qualification de l’Euro de basket féminin face aux Portugaises jeudi (19h00) et contre l’Ukraine samedi (19h00) à Odivelas. Elise Ramette (Castors Braine) et Becky Massey (Wavre Saint-Catherine) ont été écartées, mais restent en attente. L’ensemble de la sélection belge a passé un test au coronavirus négatif mardi. Emma Meesseman ne s’est pas rendue au Portugal après un test positif en Belgique.

Les Cats ont remporté leurs deux premiers matches contre l’Ukraine et la Finlande et sont en tête du groupe G. Les vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes iront à l’Euro 2021, qui se déroulera du 17 au 27 juin en Espagne (Valence) et en France (Strasbourg).

La sélection : Julie Allemand, Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Serena-Lynn Geldof, Billie Massey, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Laure Resimont, Julie Vanloo, Ann Wauters.