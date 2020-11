René Weiler, l’ancien entraîneur d’Anderlecht, voit les Diables s’imposer face à la Suisse: «Ils vont prendre leur revanche pour le 5-2 d’il y a deux ans»

Interrogé par nos confrères de Het Laatste Nieuws, René Weiler, l’entraîneur suisse qui a été sacré champion de Belgique en 2017 avec le Sporting d’Anderlecht, prédit une victoire des Diables rouges ce mercredi.

« Ce sera un match intéressant. La Suisse, comme la Belgique, a une excellente équipe avec un bon coach (Vladimir Petkovic). Ils attachent une grande importance aux combinaisons bien huilées, et peuvent créer le danger de cette manière. Mais dans l’ensemble, je pense que les Belges sont un peu plus forts. Et ils veulent se venger du 5-2 d’il y a deux ans », a déclaré l’actuel coach d’Al Ahly.