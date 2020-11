Stergos Marinos, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi: «J’ai besoin de me sentir à nouveau footballeur»

Après plus de sept années de bons et loyaux services pour la maison zébrée, Stergos Marinos est reparti se ressourcer dans sa Grèce natale, presque dans l’indifférence, la situation sanitaire ne l’aidant pas à profiter d’adieux qu’il aurait mérités. Le guerrier grec, « Malaka » ou encore « File mou » comme l’appelaient certains de ses camarades de vestiaire, n’en garde pas moins de bons souvenirs du club où il a passé le plus de temps dans sa vie, lui qui, à 33 ans, n’est clairement pas décidé à raccrocher les crampons.

Durant les sept saisons et quelques mois passés au Sporting de Charleroi, Stergos Marinos n’a jamais fait de vagues, se caractérisant par sa simplicité et sa discrétion. Professionnel avant toute chose, il n’était pas dans son habitude de tirer la couverture à lui et il se contentait même souvent d’un sourire gêné et des mots « C’est toi qui dis ça » au moment de recevoir des éloges après une bonne prestation. Guère moins timide même après avoir pu parfaire son français jusqu’à le parler aujourd’hui couramment, c’est un Stergos bien plus loquace avec qui nous avons pu échanger en ce milieu de semaine, alors qu’il avait regagné la Grèce.

Alors Stergos, comment ça va ? Bien arrivé en Grèce ?