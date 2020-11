Comment éviter des négociations fédérales à rallonge? L’idée d’un délai de 6 mois fait son chemin

Seize mois pour former la Vivaldi, 18 pour l’équipe Di Rupo à l’époque. Le gouvernement De Croo ne veut plus de ces marathons. Les partis réfléchissent à un «mécanisme de déblocage». Voici lesquels.

Des formations gouvernementales qui s’éternisent, au-delà du raisonnable, les partis n’en veulent plus. Ils imaginent un délai, après lequel soit on retournerait aux urnes, soit un autre mécanisme se mettrait en place. - Belga.

Depuis 2007, la formation du gouvernement fédéral s’éternise (2014 exceptée). Avec ces records en 2010-2011 et 2019-2020: respectivement 18 et 16 mois de négociations. L’exception est devenue la règle. Et « certains partis », soupçonne le président SP.A Conner Rousseau, « n’ont plus un sentiment d’urgence à former un gouvernement après les élections, voire ont intérêt à prolonger l’immobilisme. C’est pourquoi nous avons besoin d’un mécanisme de déblocage. »

Un mécanisme de déblocage? C’est ce que prévoit l’accord de gouvernement Vivaldi. Pour « faciliter » le processus post-électoral, l’équipe De Croo entend en effet « évaluer les règles pour la formation d’un nouveau gouvernement fédéral, en prévoyant, par exemple, un délai officiel ».