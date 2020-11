Basket: les Cats à l’épreuve de la «Meesseman dépendance»

Privée de sa leader pour la première fois, l’équipe nationale féminine affronte le Portugal et l’Ukraine pour défendre son statut mondial à l’Euro 2021.

Comment gagner sans Emma Meesseman ? Les Cats ne se le savent pas ! Cela fait 5 ans, depuis le 25 novembre 2015 précisément, que la meilleure joueuse belge, si pas du monde à sa position, démontre indéfectiblement sa fibre nationale. Entre le déplacement au Belarusse en ouverture des qualifications pour l’Euro 2017, dont les Belges ramèneront une médaille de bronze après une décennie d’absence, et la dernière victoire face à la Suède qui valida il y a 9 mois leur rêve olympique, la grande Emma a disputé les… 27 rencontres officielles qui ont propulsé la sélection féminine de l’anonymat à la 7e place mondiale via deux championnats d’Europe et une Coupe du monde historique.