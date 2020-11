FinCEN Files: un établissement financier sur 5 «à risque» en Belgique

La Banque Nationale Belgique classe chaque banque et assureur du pays en fonction de son profil de risque en matière de blanchiment d’argent.

La BNB supervise 231 institutions, dont 85 banques et 42 compagnies d’assurances. - Photo News.

Mardi, le superviseur bancaire, la Banque Nationale de Belgique (BNB), les principales institutions financières du pays et la fédération du secteur financier Febelfin étaient auditionnées en commission Finances à la Chambre dans le cadre des révélations de l’enquête « FinCEN Files ». Une investigation internationale, menée entre autres par Le Soir, De Tijd et Knack, qui a dévoilé de graves lacunes dans les procédures anti-blanchiment des banques. Y compris dans notre pays. Si les déclarations des différentes parties n’ont pas révélé beaucoup de nouveautés, on retiendra tout de même ce chiffre divulgué par la BNB : un établissement financier sur cinq en Belgique s’est vu attribuer par le régulateur un profil de « risque élevé » en matière de blanchiment d’argent.