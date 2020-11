Natation: Valentine Dumont, quatre records et un encouragement

Un 200 m, un relais sur 4 x 100 m libre mixte et, surtout, un harassant 400 m 4 nages pour finir : Valentine Dumont a terminé un peu sur les rotules mais avec le sentiment du devoir accompli son séjour d’un mois à Budapest, ce mardi. Là, dans la « bulle » de l’International Swimming League, ce circuit pro révolutionnaire par équipes en bassin de 25 m imaginé par l’homme d’affaires russe Konstantin Grigorishin, elle a magistralement rempli son contrat au sein de la formation italienne des Aqua Centurions. Une équipe malheureusement frappée par les forfaits de dernière minute pour cause de covid-19 côté féminin qui a d’emblée compromis toutes ses chances d’atteindre les demi-finales et a obligé la Namuroise à digérer un programme bien plus lourd qu’initialement prévu.