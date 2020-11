Post-classique: Echo Collective, les échos de l’âme

Après avoir accompagné Johann Johannsson et repris Radiohead, le groupe bruxellois ouvre les portes du post-classique avec son premier album personnel, « The See Within ».

Plus qu’un style musical, la nébuleuse néoclassique est un mouvement de fond destiné à décloisonner le milieu parfois très col serré de la musique classique. Proposer une musique dense et profonde, mais de façon accessible à tous et pas seulement aux initiés. En bref, favoriser l’émotionnel sur le rationnel.

C’est bien cela qu’on trouve chez Nils Frahm, Max Richter ou Olafur Arnalds. C’est aussi l’ADN du groupe bruxellois Echo Collective qui sort The See Within, son premier album « personnel » après avoir collaboré avec Johann Johannsson et proposé des relectures de Erasure ou Radiohead.