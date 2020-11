Un dénouement politique au plus mauvais moment

C’était il y a trois mois. Ce n’est pas une éternité, trois mois, mais quand on voit les chiffres de contamination de ce début septembre, si, c’est un monde. Les présidents de partis politiques, tétanisés depuis des semaines par les blocages idéologiques et par la pandémie reprennent du souffle. Et c’est le CD&V, dont la Belgique attendait depuis des mois une position tranchée à l’idée d’une coalition sans la N-VA, qui donne le tempo. Il dit oui. Nous sommes le 2 septembre (574 contaminations) et les négociations démarrent.