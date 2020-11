Les blockbusters délaissent les cinémas pour votre salon

« The Mandalorian » est la plus grosse sortie Disney de l’année. Une « série blockbuster » qui illustre bien la nouvelle stratégie du géant du divertissement qui mise désormais sur la VOD. La « culture de salon » va-t-elle supplanter la « culture de sortie » ?

Le « blockbuster » Disney de l’année sera donc une série, 2020 en a décidé ainsi. Produit d’appel de la plateforme Disney +, The Mandalorian a réconcilié tous les fans de Star Wars avec la boîte à Mickey en leur offrant ce qu’une nouvelle trilogie et deux spin-offs sur grand écran n’avaient pas réussi à faire : du nouveau.

La série, dont la deuxième saison se dévoile au compte-gouttes depuis le 30 octobre (un épisode tous les vendredis), n’a d’ailleurs rien à envier aux films de l’écurie Disney. Avec huit épisodes de trente minutes par saison, elle est même plus digeste que les interminables allées et venues des superhéros Marvel. Le format colle mieux aux habitudes de l’époque. Niveau budget, avec 15 millions de dollars par épisode, The Mandalorian joue dans la cour de Game of Thrones, offrant une qualité visuelle qui gagnerait à être appréciée sur grand écran…