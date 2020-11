Netflix renouvelle la série «Emily in Paris» pour une saison 2

Présentée comme le nouveau « Sex and the city » de Netflix, la série « Emily in Paris » a énormément fait parler d’elle dès sa sortie. Si beaucoup lui ont reproché d’enchaîner les clichés sur les Français et plus particulièrement sur les Parisiens, la série fraîche et drôle sortie le 2 octobre dernier a rencontré un franc succès.

Lily Collins interprète Emily Cooper, une jeune femme d’une vingtaine d’années qui travaille à Chicago, dans le marketing et qui a l’occasion de réaliser son rêve : travailler à Paris. Les dix épisodes montrent l’adaptation de la jeune femme à la vie en France. Sans surprise, Netflix a annoncé ce mercredi le renouvellement de la série pour une seconde saison. En seulement quelques heures, le tweet recensait déjà plus de 18.000 likes.