Diables rouges: Sebastiaan Bornauw a grillé un nouveau joker

Coupable d’une erreur d’appréciation sur le but d’ouverture suisse, le défenseur central n’a pas connu la première titularisation qu’il avait escomptée. Il avait déjà provoqué un penalty face à la Côte d'Ivoire.

Il en avait tellement rêvé, de ses débuts en faveur des Diables rouges! Après avoir dû se contenter d’une montée au jeu très moyenne face à la Côte d’Ivoire, le mois dernier, Sebastiaan Bornauw avait sans doute le palpitant au maximum mais aussi les jambes flageolantes, mercredi soir, au moment de s’imprégner du confort un peu trop ouaté de Den Dreef, l’antre habituel d’OHL.

Aligné d’entrée de jeu et pour la première fois de sa jeune et prometteuse carrière sur le côté droit du trident défensif aux côtés de Brandon Mechele et de Jan Vertonghen, l’ancien Anderlechtois a connu une soirée que l’on qualifiera de compliquée. Voire même cauchemardesque.