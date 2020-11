Hannes Delcroix après sa première cap avec les Diables face à la Suisse (2-1): «C’est incroyable qu’on m’ait repris»

Monté au jeu en cours de rencontre, Hannes Delcroix était aux anges après sa première cap chez les Diables. « C’est incroyable, je suis super surpris qu’on m’ait repris. C’était un peu difficile au début, mais tout peut aller très vite dans le foot », a-t-il déclaré au micro d’RTL après la rencontre.

« Je suis très content de côtoyer les Diables. C’est quelque chose de spécial de jouer avec eux. Je suis très content et j’essaye de faire au mieux. J’ai raté quelques passes mais je suis bien rentré malgré tout et je pense que je peux être content », s’est ensuite réjoui Delcroix, qui va désormais rejoindre le groupe des U21. « On aura un match pas facile qu’on est obligé de gagner. C’est très important et tout le monde doit être prêt », a-t-il ensuite conclu.