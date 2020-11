L’Amérique est bien armée pour résister à l’attitude vindicative de Trump

Depuis sa défaite le 3 novembre, l’Amérique et le reste du monde assistent impuissants aux délires d’un président battu dans les urnes mais pas dans sa tête. Mardi, il tweetait encore « I WILL WIN ». Une chose est sûre, il n’acceptera pas sa défaite. Mais Donald Trump aura beau contester le résultat devant les tribunaux, il a peu de chance d’obtenir quoi que ce soit tant ces élections ont été organisées avec rigueur.

Dans les cinquante Etats et le district de Columbia, les départements électoraux ont revu et amélioré depuis 2016 les procédures et les systèmes de vote. Ce qui explique en partie les retards dans les dépouillements dans certains comtés. En Floride, où le candidat Trump l’a emporté à 51,2 %, par exemple, personne n’a contesté le résultat. C’est pourtant dans cet Etat-clé et ses 29 grands électeurs que l’élection s’était jouée en 2000. Avec les conséquences que l’on sait…