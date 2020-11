Le président du MR, Georges-Louis Bouchez était l’invité des matinales de LN24 et de BelRTL. Il est revenu sur la situation épidémiologique du pays. Pour lui, « il faut donner une perspective aux Belges », notamment quant aux fêtes de fin d’année. Selon Georges-Louis Bouchez, « On ne fêtera pas Noël par Skype. Il faut être prudent et prendre des décisions sur base des chiffres, mais on peut imaginer fêter Noël à 3 ou à 4 personnes. Par contre on ne célébrera pas le réveillon avec une personne. »

Le président du MR a également commenté le fameux seuil de 50 contaminations par jour, dernièrement mentionné par le ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke pour revenir à une vie « normale ». Pour le libéral francophone, « il faut faire preuve d’équilibre, il ne faut déséquilibrer l’ensemble de la société pour ça (le coronavirus) ».