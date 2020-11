Henry Kissinger: «L’harmonie exigera une volonté inflexible de dialogue»

Il reste de nos jours le plus célèbre secrétaire d’Etat américain. Henry Kissinger évoque sa perception des relations américano-européennes et les attentes qu’il nourrit à l’égard du nouveau président des Etats-Unis en matière de politique étrangère.

N é à Fürth, en Allemagne, en 1923, Prix Nobel de la paix et conseiller en politique étrangère de tous les présidents des Etats-Unis depuis John F. Kennedy, Henry Kissinger s’exprime comme à l’accoutumée avec calme, concentration et un pouvoir analytique quasiment hypnotique. Depuis New York, il prend part à un entretien avec des entrepreneurs internationaux réunis à Paris, vendredi dernier. A ce moment-là, Joe Biden faisait office de vainqueur probable à la présidentielle américaine, mais sa victoire n’était pas encore totalement certaine.

Quel devrait être l’impact de cette élection sur le peuple américain, et que signifie-t-elle pour l’Europe et les relations transatlantiques ?