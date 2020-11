Douglas Emhoff, le mari gentleman de Kamala Harris

Désintéressé de la politique, Douglas Emhoff préfère d’habitude ses parties de golf sous le soleil de Californie au milieu politico-élitiste de Washington et ses galas de charité. Pour autant, il a soutenu la campagne présidentielle de la colistière de Joe Biden.

«Je suis son mari. Et donc mon rôle était d’être là pour elle pendant la campagne, de l’aimer, de l’aider», confie Douglas Emhoff. - Mike Blake/Reuters

Appelez-le « The good husband » (le bon mari). Ce titre de l’édition américaine de Marie Claire annonce très bien la couleur : qu’on le veuille ou non, Douglas Emhoff, le mari de Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, a tout l’air du mari parfait. Il est avocat, aime sa femme plus que tout, est un père comblé, s’entend à merveille avec son ex-femme… Bref, aucune ombre au tableau. Lui-même revendique toutes ces étiquettes à la fois. « Je suis un avocat, un gars, un père », lâche-t-il dans les colonnes du magazine. « Je suis juste un type, je ne suis pas un politicien. »