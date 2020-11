Coronavirus: le gouvernement écrit à Saint-Nicolas pour lui rappeler les règles à suivre

Cette année, la Saint Nicolas sera différente à cause du contexte sanitaire. Dans une lettre, Frank Vandenbroucke et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, rappellent aux parents que, jusqu’au 13 décembre, chacun a droit à un seul contact rapproché.

Ce jeudi, Frank Vandenbroucke et Annelies Verlinden ont adressé une lettre à Saint-Nicolas, relayée par Sud Presse. Les ministres de la Santé et de l’Intérieur annoncent notamment au grand saint la parution d’un arrêté ministériel pour lui permettre, à lui et au père Fouettard, de braver le couvre-feu dans la nuit du 5 au 6 décembre pour pouvoir apporter des cadeaux aux enfants sages.

La lettre de Frank Vandenbroucke à Saint Nicolas

Cher Saint Nicolas,

Nous entendons que ce satané virus a aussi créé plein de problèmes en Espagne. Cela nous a donc fait le plus grand plaisir lorsque nous avons appris que, malgré votre grand âge, vous avez pu échapper au virus ces derniers mois et que vous êtes toujours en bonne santé.