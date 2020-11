Coronavirus: les chiffres encourageants des hospitalisations, la répartition province par province (infographie)

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -24%, et s’établit désormais à 520 par jour en moyenne (entre le 2 novembre et le 8 novembre), selon le bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano publié jeudi. Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 6.876 (-3%), dont 1.463 patients traités aux soins intensifs.

Le Covid-19 a également causé la mort de 13.758 personnes en Belgique. En moyenne, 198 personnes sont décédées chaque jour entre le 2 novembre et le 8 novembre à cause d’une infection au coronavirus, en hausse de 32% par rapport à la semaine précédente.