Ethias met un pied dans l'immobilier logistique

La transaction prévoit qu'Ethias acquerra systématiquement 50% de tous les projets logistiques réalisés et loués par Weerts Group. "Le hub multinational du Trilogiport de Liège, en cours de finalisation, est l'un des 15 bâtiments industriels, répartis sur sept sites, qui feront partie de ce partenariat", explique l'assureur dans un communiqué.

Ethias a réservé une enveloppe d'investissement de 160 millions d'euros qui, "compte tenu du levier financier de 50% visé par cette joint-venture", représente un portefeuille initial d'environ 700.000 mètres carrés.

Le partenariat entre l'assureur et l'entreprise se veut gagnant-gagnant. Ethias bénéficiera de rentrées financières "à long terme, stables, contractuelles et indexées" tandis que Weerts Group pourra profiter des liquidités libérées pour développer davantage ses activités et projets logistiques.

Dans l'environnement persistant de taux bas, le secteur immobilier logistique est l'un des rares à offrir des possibilités de croissance, souligne-t-on encore.