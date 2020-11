Comment Romelu Lukaku est intervenu pour favoriser le retour de son frère Jordan en Belgique

Revenu en Belgique lors du dernier mercato estival, Jordan Lukaku veut retrouver du temps de rythme et de la confiance à l’Antwerp. Prêté par la Lazio, le latéral gauche explique comment cette transaction s’est effectuée en un rien de temps. « Je n’ai pas vraiment décidé de partir », révèle l’ancien Mauve dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, le quotidien néerlandophone. « À deux jours de la fin du mercato, la Lazio a voulu m’envoyer à Watford mais j’ai refusé. J’ai commencé à chercher une option de mon côté, j’ai alors appelé mon frère. Je lui ai parlé de l’Antwerp et il m’a dit ‘Fais-le, c’est la meilleure option’. Il a commencé à se renseigner, car il connaît des gens qui s’entendent très bien avec Lucien D’Onofrio, puis j’ai demandé à Peter Smeets, un agent et une personne de confiance, de conclure le deal. »