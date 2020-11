Coronavirus: tester chaque Belge sur base hebdomadaire, «pas impossible», affirment les experts

Selon les experts, il devrait être possible de tester chaque Belge de manière hebdomadaire après la deuxième vague. C’est ce que De Standaard écrit jeudi et l’information a été confirmée. « C’est une stratégie possible pour aider à prévenir une troisième vague, bien qu’elle nécessite une décision politique », déclare le chercheur Pieter Lubin à l’agence Belga.

Le point de départ est simple : il suffit de tester chaque semaine l’ensemble de la population pour détecter les cas de coronavirus, d’isoler ceux qui sont positifs et les infections disparaîtront avec le temps. Un testing généralisé n’est pas une idée si folle désormais, du moins selon les calculs d’une équipe de biostatisticiens, d’informaticiens et d’immunologistes (UHasselt, UAntwerp et VUB).