Après la place de Brouckère, le Chambon et Solvay, le développeur s’attaque à un autre joyau du patrimoine architectural bruxellois : l’ancien bâtiment de Belgacom et Proximus dans le bas du Grand Sablon.

Le nouveau bâtiment de coin, entre les rues Lebeau et de la Paille, dans le bas du Grand Sablon, ressemblera à ceci. Le rez-de-chaussée accueillera six magasins qui devraient animer une zone du quartier aujourd’hui sans âme, surtout le soir. - D.R.

Avec le projet Lebeau, Immobel va s’attaquer à la rénovation de l’un des plus beaux quartiers de Bruxelles : le Grand Sablon. C’est en 2014 que le développeur rachète à Proximus un ensemble d’immeubles de 36.000 m2 où l’opérateur de téléphonie avait installé ses quartiers généraux. Formant un triangle situé entre le bas du Grand Sablon et la Grand-Place et connecté à trois places (du Grand Sablon, de la Justice et de Ruysbroeck), l’îlot va subir un lifting en profondeur.