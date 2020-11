Le beau message de Gerard Piqué à Zinho Vanheusden: «Tu reviendras plus fort» (vidéo)

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, Zinho Vanheusden a été opéré et a commencé sa rééducation. Le défenseur du Standard devrait être out pour les six prochains mois, minimum.

Pour le soutenir dans ce long processus, il a reçu un message de la part de… Gerard Piqué ! Le défenseur de Barcelone a publié une vidéo pour lui donner tout le courage dont il a besoin : « Hey Zinho, comment ça va ? J’espère que tu vas bien, j’espère que tu te remettras bien et tu reviendras plus fort. Ok ? Bye bye mon ami ! »