Le Néerlandais Danny Makkelie arbitre du match des Diables rouges face à l’Angleterre

Le Néerlandais Danny Makkelie a été désigné par l’Union européenne de football, l’UEFA, pour arbitrer le match de Ligue des Nations entre la Belgique et l’Angleterre, dimanche, à Louvain.

Le Néerlandais de 37 ans a déjà arbitré les Diables Rouges lors d’un amical contre le Japon en novembre 2017 (victoire 1-0) à Bruges. Un an plus tard, Makkelie était de retour à Bruges, pour un duel de Ligue des Champions entre le Club et Dortmund, remporté 0-1 par le Borussia. Lors du Mondial 2018, le Néerlandais officiait comme assistant vidéo. Il a aussi dirigé la dernière finale de l’Europa League entre l’Inter et le FC Séville.

La Belgique est actuellement en tête du groupe A avec 9 points sur 12, devant le Danemark et l’Angleterre (7 points chacun). L’Islande est bloquée à 0. Après avoir rencontré les Anglais dimanche, les Diables Rouges recevront les Danois trois jours plus tard. Le vainqueur du groupe se qualifiera pour le ’Final Four’ de la Ligue des Nations.