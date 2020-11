La reine Elizabeth II, cheffe d’«entreprise»

Dans son nouveau documentaire Being the Queen , Tom Jennings essaie de porter un nouveau regard sur la biographie d’Elizabeth II. Ce n’est pas la première fois qu’il s’intéresse à la cour britannique puisqu’en 2017, il avait réalisé un documentaire intitulé Diana : In her own words (disponible sur Netflix). Cette fois, il cherche à savoir en quoi la vie privée d’Elizabeth II se distingue de son image officielle et comment, en 67 ans de règne, elle a réussi à concilier en plus les rôles d’épouse, de mère et de grand-mère. Son documentaire a pour toile de fond les événements historiques et les péripéties de la famille royale, jusqu’à la pandémie de coronavirus. Il y exploite des sources intéressantes, tels que des entretiens inédits de proches de la reine et de ses secrétaires, ainsi que des documents relatifs aux débuts de la relation entre Elizabeth et son mari, le prince Philip.