La Belgique, deuxième paradis fiscal préféré du CAC40, derrière les Pays-Bas

La Belgique arrive en deuxième position dans le classement des paradis fiscaux préférés des entreprises du CAC40, derrière les Pays-Bas, mais devant le Luxembourg et la Suisse.

La Belgique est le deuxième paradis fiscal préféré des entreprises du CAC40, ressort-il jeudi de l’Observatoire des multinationales de l’association française Alter-médias. Les sociétés cotées à l’indice vedette de la Bourse de Paris n’y comptent pas moins de 388 filiales.

Dans le sixième chapitre de son rapport consacré au « véritable bilan annuel » du CAC40, l’Observatoire se penche sur les relations qu’entretiennent les sociétés cotées à l’indice parisien avec le monde.

Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse…

Il constate notamment que 15 % des filiales des entreprises du « CAC » sont basées dans des pays et des territoires considérés comme des paradis fiscaux et judiciaires. La Belgique arrive en deuxième position de ce classement, derrière les Pays-Bas (552 filiales), mais devant le Luxembourg (312) et la Suisse (216).