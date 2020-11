L'accord social qui doit sauver 230 postes chez Safran signé fin novembre

Le 25 septembre dernier, la société Safran Aero Boosters avait présenté aux organisations syndicales un plan industriel s'étalant sur les trois prochaines années et prévoyant 230 pertes d'emplois dans le zoning des Hauts-Sarts. Un accord social a finalement été trouvé et sera bel et bien signé le 25 novembre prochain par le groupe français Safran. En échange de modérations salariales, il n'y aura pas de licenciements secs pour raison économique durant les deux prochaines années.