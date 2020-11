Quand Pete Sampras fait l’éloge de Novak Djokovic: «Tu as tout mon respect»

Malgré cette année 2020 plus que tronquée par le coronavirus, Novak Djokovic peut notamment se vanter d’avoir remporté l’Open d’Australie, le Masters de Rome, le Masters de Cincinnati et d’avoir atteint la finale de Roland-Garros. Des performances qui permettent au Serbe de boucler l’année à la première place mondiale. Et ce, pour la sixième fois de sa carrière. Égalant, au passage, le record de Pete Sampras.

À l’occasion d’une visio-conférence organisée par l’ATP avant les Masters, ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à rendre un bel hommage à Djokovic. « Je pense que c’est ta sixième année, Novak, c’est ça ? Félicitations, tu as tout mon respect pour avoir fini encore la saison numéro 1 », a confié l’Américain. « Je veux ton retour de service, donne-moi ce retour de service ! Tout le monde me demande qui serait le plus difficile pour moi si je jouais aujourd’hui. Ce serait Novak, à cause de ses retours. Alors j’aimerais avoir les retours de Novak et certainement une partie de sa vitesse. »