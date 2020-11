Coronavirus: «Le report du baromètre est une décision unilatérale», regrette Jeholet

L’annonce par le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, d’un report du baromètre corona est « unilatérale », a déploré jeudi le ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet, en plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il réclame, pour la réunion du comité de concertation de ce vendredi, de la clarté et de la cohérence sur ce baromètre en lien avec les protocoles déjà convenus, ainsi que sur le rôle des divers organes d’experts.

Le report du baromètre corona, qui doit servir de guide pour permettre à la population de connaître quasi en temps réel l’état de l’épidémie et à quelles mesures elle doit s’attendre, « n’a pas été concerté avec les entités fédérées », a fait observer M. Jeholet (MR). « On a discuté du baromètre pendant des mois, puis on apprend qu’il ne fait plus partie de la stratégie… »